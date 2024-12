Azərbaycan klublarının UEFA reytinqindəki yerləri açıqlandı

UEFA klubların yeni reytinq sıralamasını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahıda 427 klub var. Cədvəldə Azərbaycanın 7 komandası yer alıb. Ən yaxşı nəticəyə malik təmsilçimiz "Qarabağ"dır. Ağdam klubu 31.000 xalla 60-cıdır.

"Neftçi" 8.000 xalla 182-ci, "Zirə" 4.000 xalla 310-cu, "Sabah" eyni xalla 311-ci, "Sumqayıt" 4.000 xalla 315-ci, "Qəbələ" 3.000 xalla 326-cı, "Şamaxı" iə 2.500 xalla 328-cidir.

Siyahıya 129.000 xala malik "Mançester Siti" liderlik edir. "Real" 125.000 xalla 2-ci, "Bavariya" isə 116.000 xalla 3-cüdür.

