Bu gün iki oyun keçiriləcək - Premyer Liqa

Bu gün Misli Premyer Liqasında XVII tura start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günü 2 qarşılaşma keçiriləcək.

Əvvəlcə "Şamaxı" doğma meydanda autsayder "Səbail"i sınağa çəkəcək. Şamaxı Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda baş tutacaq matç saat 14:00-da başlayacaq.

Günün növbəti görüşündə isə lider "Araz-Naxçıvan" "Sabah"la münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək. Start fiti saat 16:30-da səslənəcək oyun "Liv Bona Dea Arena"da reallaşacaq.

Turnir cədvəlinə 39 xalla "Araz-Naxçıvan" başçılıq edir. "Sabah" 23 xalla beşinci, "Şamaxı" isə 13 xalla yeddinci sırada qərarlaşıb. 8 xala malik "Səbail" isə sonuncu - onuncu sırada yer alıb.

Misli Premyer Liqası

XVII tur

14 dekabr

14:00.“Şamaxı” – “Səbail”

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Kamran Əliyev

VAR: Rauf Allahverdiyev

AVAR: Pərvin Talıbov

Hakim-inspektor: İmanxan Sultani

AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov

Şamaxı şəhər stadionu.

16:30.“Araz-Naxçıvan” – “Sabah”

Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namiq Hüseynov, Rahil Ramazanov, Əli Əliyev

VAR: Elçin Məsiyev

AVAR: Elşad Abdullayev

Hakim-inspektor: Ömər Paşayev

AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov

“Liv Bona Dea Arena”.

Qeyd edək ki, turun digər qarşılaşmaları dekabrın 15-16-da keçiriləcək.

