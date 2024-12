Çətin tərbiyə olunan uşaqlar üçün müəssisə yaradıldı - VİDEO

Çətin tərbiyə olunan oğlan uşaqları üçün müəssisə yaradılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni müəssisənin məqsədi problemli davranışları olan uşaqlar üçün tərbiyəvi təhsil və psixoloji dəstək proqramları təşkil etməkdir. Mərkəzə 8 yaşından 18 yaşınadək çətin tərbiyə olunan şagirdlər qəbul ediləcək.

Bu addım cəmiyyət tərfindəndə müsbət qarşılanıb. Hətta vətəndaşlar deyir ki, qızlar üçün də belə mərkəzlər yaransa yaxşı olar.

Qeyd edək ki, müəssisə ləğv edilmiş sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 7 nömrəli xüsusi internat məktəbinin bazasında təşkil ediləcək.

Daha ətraflı "Xəzər Xəbər"in videomaterialında:

