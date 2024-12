Ronaldo əzəli rəqibə transfer ola bilər - Maraqlı həmlə

Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Nəssr” klubunun futbolçusu Kriştiano Ronaldo ilə bağlı diqqətçəkən iddia ortaya atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ronaldonun başqa kluba gedə biləcəyi irəli sürülür. Səudiyyə Ərəbistanı mətbuatında yer alan xəbərə görə, Ronaldo "Əl-Nəssr"in əzəli rəqiblərindən olan "Əl-Hilal"a icarəyə verilə bilər. Ronaldonun FIFA Klublararası Dünya Çempionatında oynaması üçün bu maraqlı transfer həyata keçirilə bilər. Bildirilir ki, “Əl-Nəssr” bu turnirdə iştirak etmir. “Əl-Hilal” isə yeni formatı ilə futbolsevərlərə təqdim olunacaq FIFA Klublararası Dünya Çempionatında iştirak edəcək.

Qeyd edək ki, Kriştiano Ronaldonun “Əl-Nəssr”lə müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatır. FIFA Klublararası Dünya Çempionatı da mövsüm bitəndən təşkil ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.