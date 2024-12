Azərbaycan millisinin DÇ-2026-dakı oyunlarının təqvimi açıqlandı

Futbol üzrə Azərbaycan millisinin 2026-cı il dünya çempionatının seçmə mərhələsindəki oyunlarının təqvimi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, D qrupunda yer alan yığmamız ilk olaraq sentyabrın 5-də, səfərdə İslandiyanın qonağı olacaq.

Millimizin yer aldığı qrupun təqvimini sizə təqdim edirik:

2025-ci il

5 sentyabr

23:45. İslandiya – Azərbaycan

23:45. Ukrayna – Fransa/Xorvatiya cütünün qalibi

9 sentyabr

21:00. Azərbaycan – Ukrayna

23:45. Fransa/Xorvatiya cütünün qalibi – İslandiya

10 oktyabr

23:45. Fransa/Xorvatiya cütünün qalibi – Azərbaycan

23:45. İslandiya – Ukrayna

13 oktyabr

23:45. İslandiya – Fransa/Xorvatiya cütünün qalibi

23:45. Ukrayna – Azərbaycan

13 noyabr

21:00. Azərbaycan – İslandiya

23:45. Fransa/Xorvatiya cütünün qalibi – Ukrayna

16 noyabr

21:00. Azərbaycan – Fransa/Xorvatiya cütünün qalibi

21:00. Ukrayna - İslandiya

Qeyd edək ki, oyunların başlama saatı Bakı vaxtı ilə göstərilib.

