​Şahdağda yüksək yeni il qiymətləri

Şahdağda Yeni il qiymətləri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Şahdağ Turizm Mərkəzinin sədri Rüstəm Nəcəfov deyib.

Onun sözlərinə görə, hazırda Yeni il üçün xüsusi paketlər mövcuddur.

“İki nəfər üçün nəzərdə tutulan üç günlük paketlərin qiymətləri 1000-1800 manat aralığında dəyişjr.

Bu paketlərə səhər yeməyi və Yeni illə bağlı qala gecəsi daxildir.

Rüstəm Nəcəfov deyib ki, 2024-cü ilin yanvar ayından dekabrın 14-ə kimi “Şahdağ” Turizm Mərkəzində hotellərdə gecələyənlərin sayı 101.939 nəfər, mərkəzin xizəkçi və piyada kimi xidmətlərindən istifadə edən qonaqlarının sayı isə 266.579 nəfər təşkil edib.

2025-ci ildə “Şahdağ”ın beynəlxalq idman yarışlarına və tədbirlərə ev sahibliyi edəcəyini qeyd edən Rüstəm Nəcəfov mövsümqabağı yeni infrastruktur layihələrinin həyata keçirildiyini, modernləşdirilmə işlərinin aparıldığını, həm kompleksin ərazisində olan hotellərin, həm də kanat xətlərinin, eləcə də qonaqlara təqdim olunan müxtəlif qış əyləncələrinin və attraksionlarının tam hazır vəziyyətə gətirildiyini bildirib.

O, son illər beynəlxalq bazarlarda aparılan uğurlu təşviqat işlərinin nəticəsində kompleksə səfər edənlərin sayında müsbət dinamikanın olduğunu, həm də ölkələrin coğrafiyasının genişləndiyini qeyd edib.

