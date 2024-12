Bu gün Türkiyənin Suriyanın paytaxtında səfirliyi 12 ildən sonra yenidən fəaliyətə başlayıb.



Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, binanın üzərində Türkiyə bayrağı ucaldılıb.

Burhan Koroğlu Türkiyənin Suriyada müvəqqəti işlər vəkili təyin edilib.

