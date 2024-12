Gürcüstanda hökumət əleyhinə etiraz aksiyasına yenidən start verilib.



Metbuat.az yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, ölkə Prezidenti Salome Zurabişvili də Rustaveli prospektində keçirilən mitinqə qoşulub.

Aksiya səbəbindən şəhərin əsas yolkasının işıqlandırılması tədbiri təxirə salınıb.

