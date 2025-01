İstanbulda faciə - 34 nəfər öldü

İstanbulda saxta spirtli içkilərdən istifadə nəticəsində ölənlərin sayı 34-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İstanbul Valiliyi açıqlama verib. 32 nəfərin müalicəsi davam edir. Evə buraxılan 8 xəstənin müalicəsi də həyata keçirilir. Bildirilir ki, polis məsələ ilə bağlı 6 nəfəri saxlayıb. Həmin şəxslərdən ikisi həbs edilib. 4 nəfərlə bağlı polis əməliyyatları davam edir. Bildirilir ki, şəhərdə aparılan əməliyyatlarda 29 ton saxta spirtli içkinin ələ keçirilib, saxta və ya qaçaqmalçılıq yolu ilə spirtli içki satışı ilə məşğul olduğu aşkarlanan 64 müəssisənin lisenziyası ləğv edilərək bağlanıb. İş adamları haqqında başladılan hüquqi proses davam edir.

