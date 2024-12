Rusiyanın Moskva vilayətində 20-yə yaxın avtomobilin iştirakı ilə qəza baş verib.



Metbuat.az Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, hadisə Domodedovo ərazisində M4 Don şosesində baş verib.

Şahidlər bildirirlər ki, qəzadan sonra Moskvaya doğru hərəkət çətinləşib. Ölən və yaralananlar barədə məlumat verilməyib.

