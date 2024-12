Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Cərrahiyyə şöbəsinin Sterilizasiya bölməsinin müdiri Sevda Mirzəli qızı Əliyeva 46 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə xəstəxana məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Sevda Əliyeva uzun müddət mübarizə apardığı xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.