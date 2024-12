Şimali Koreya hərbçiləri Kursk vilayətində çeçenlərin “Əhməd” hərbi birləşməsini atəşə tutublar.

Metbuat.az axar.az-a istinadla xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Baş Kəşfiyyat İdarəsi məlumat yayıb.

Məlumata görə, hadisə dekabrın 14-də baş verib və atəşma nəticəsində 8 çeçen döyüşçüsü öldürülüb.

