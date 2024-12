​Dövrümüzün ən yaxşı 10 gənc futbolçusu kimdir?

Britaniyanın "Give me Sport" nəşrinin jurnalistləri iki faktora - komanda nailiyyətlər və gözlənilən potensiala əsaslanaraq, hazırda dünyanın 10 ən yaxşı gənc oyunçusunun siyahısını tərtib ediblər.

Metbuat.az oxu.az-a istinadla xəbər verir ki, reytinqdə Türkiyə millisi və "Real Madrid"in futbolçusu Arda Güler də yer alıb.

"Give Me Sport"a görə dünya futbolunun ən yaxşı 10 gənc oyunçusundan 3-u kral klubunun təmsilçisidir:

Lamin Yamal (İspaniya, "Barselona", 17 yaş).

Jude Bellingham (İngiltərə, "Real Madrid", 21 yaş).

Camal Musiala (Almaniya, "Bavariya", 21 yaş).

Florian Wirtz (Almaniya, "Bayer", 21 yaş).

Kobbi Mayn (İngiltərə, "Mançester Yunayted", 19 yaş).

Endric (Braziliya, "Real Madrid", 18 yaş).

Xavi Simons (Niderland, "Leypsiq", 21 yaş).

Arda Gülər (Türkiyə, "Real Madrid", 19 yaş).

Uorren Zair-Emeri (Fransa, PSJ, 18 yaş).

Gavi (İspaniya, "Barselona", 20 yaş).

