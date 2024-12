​Güclü külək Yevlaxa ciddi ziyan vurdu

Güclü külək Yevlax rayonunda fəsadlar törədib.



Metbuat.az-ın report-a istinadən məlumatına görə, təbiət hadisəsi nəticəsində rayonun elektrik təsərrüfatına ziyan dəyib, 40-a yaxın yaşayış məntəqəsində əhalinin elektrik enerjisi ilə təminatında fasilə yaranıb.

Eyni zamanda şəhərdə və rayon ərazisində yaşayış binasının, fərdi yaşayış evlərinin, qeyri-yaşayış obyektlərin dam örtükləri uçub. Külək ağacları və elektrik dirəklərini aşırıb.

Hazırda aidiyyəti orqanlar problemlərin aradan qaldırılması üçün tədbirlər görürlər.

