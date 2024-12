Rusiyanın Qroznı şəhərindəki OMON bazasına təyyarə tipli dronlarla hücum edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, OMON-un bazası və ikinci alay hədəf alınıb.

Hücum və onun nəticələri barədə hələ ki rəsmi məlumat yoxdur.

