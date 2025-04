Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan boykot çağırışlarına münasibət bildirib.

Metbuat.az APA-y istinadən xəbər verir ki, cümə namazından sonra sonra jurnalistlərə açıqlama verən Türkiyə Prezidenti deyib ki, aprelin 2-də boykot çağırışları effekt verməyib.

Onun sözlərinə görə, belə ki, tam əksinə olaraq ticarət mərkəzləri daha hərəkətli olub.

“Deməli bu ölkənin əleyhinə kampaniya aparanları mənim millətim əfv etmir”, - Ərdoğan əlavə edib.

