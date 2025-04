“Nar”müəllimlər üçün mobil rabitə təlimi keçib - FOTO

Sərfəli xidmətləri ilə yanaşı, sosial layihələrə də xüsusi önəm verən “Nar” Dövlət Peşə Agentliyi və “Sustainera Solutions” şirkətiylə birgə Peşə Təhsili üzrə Müəssisələrin müəllimləri üçün mobil rabitə avadanlıqlarına dair xüsusi təlim keçirib. İki gün davam edən bu təlim müəllimlərin müasir telekommunikasiya texnologiyaları barədə biliklərini artırmağa və bu sahədə praktiki bacarıqlar qazanmalarına imkan yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təlimin ilk günündə iştirakçılar rabitə avadanlıqlarının texniki əsasları barədə nəzəri biliklər əldə ediblər. İkinci gün isə mobil operatorun əsas şəbəkə və radio şəbəkə avadanlıqları ilə vizual tanış olub, praktiki məşğələlər keçiblər. “Nar”ın texniki heyəti tərəfindən hazırlanan bu təlim proqramında 10 müəllim iştirak edib və onlar mobil rabitə sistemlərinin quruluşu, şəbəkə infrastrukturu və iş prinsipləri kimi mövzular üzrə biliklərə yiyələniblər.

“Nar” bu təşəbbüs çərçivəsində ölkədə texniki peşə təhsilinin inkişafına töhfə verməyi və rabitə sahəsində çalışan mütəxəssislərin yetişdirilməsinə dəstək olmağı hədəfləyir. Mobil operatorun həyata keçirdiyi bütün sosial layihələr haqqında buradan məlumat əldə edə bilərsiniz.

Hazırda 2,2 milyon abunəçiyə yüksəkkeyfiyyətli rabitə xidmətləri göstərən “Nar” son 6 ildə Müştəri Loyallığı İndeksinə görə ölkədə lider mobil operatordur. Mobil operator müştəriyönümlülük strategiyasına sadiq qalaraq sərfəli qiymət qarşılığında üstün xidmət təqdim edir.

