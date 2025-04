"Türkiyə İsraillə qarşılaşmaq istəmir" - Hakan Fidan

"Türkiyə Suriyada İsraillə qarşılaşmaq istəmir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri HakanFidan "Reuters" agentliyinə müsahibədə deyib.

Fidan bəyan edib ki, İsrailin hücumları Suriyanın yeni hökumətinin İŞİD terror təşkilatını və digər təhdidləri qarşısını almaq imkanlarını zəiflədib.

İsrailin Suriyadakı hərəkətlərinin gələcəkdə regional qeyri-sabitliyə yol açdığını ifadə edən Fidan, "Əgər Suriya İsraillə müəyyən razılaşmalar etmək istəyirsə, bu, onların işidir", - deyib.

