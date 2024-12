Yatmağı sevən bürclər

Bədənimizi və zehnimizi bərpa etmək üçün hər birimizin yuxuya ehtiyacı var, lakin bəzi insanlar bundan o qədər həzz alırlar ki, sadəcə yataqdan qalxmaq istəmirlər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqlar yatmağı sevən bürc dairəsinin nümayəndələrini açıqlayıblar və səhərin açılması onlar üçün əsl cəzadır.

Buğa

Buğa əsl rahatlıq biliciləridir, yuxu hər gün xoşbəxtliklə yerinə yetirdikləri xüsusi bir ritualdır.

Onların yuxusu tez-tez dərin olur, Buğanı hətta göydən gələn daşlarla oyanmaq çətindir. Əgər daha çox yatmaq şansları varsa, mütləq istifadə edəcəklər.

Xərçəng

Həssas Xərçənglər yuxuda təsəlli tapırlar, ona görə də onlar üçün emosional gücü bərpa etmək lazımdır.

Yuxu onlara stress və gündəlik problemlərin öhdəsindən gəlməyə kömək edir. Uzun bir gecə yuxusundan sonra belə, Xərçənglər çox vaxt sakitləşmək və enerji toplamaq üçün gün ərzində yatmağı xoşlayırlar.

Balıq

Balıqlar əsl xəyalpərəst hesab olunur. Buna görə də, Balıqlar öz fantaziya dünyasından zövq almaq üçün yatmağı sevirlər. Onların yuxusu çox vaxt dərin və parlaq yuxularla dolu olur.

Balıqlar üçün erkən qalxmaq əsl cəhənnəmdir, buna görə də bürc dairəsinin bu xüsusi nümayəndəsi zəngli saata çox nifrət edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.