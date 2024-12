Çeçenistanın başçısı Ramzan Kadırovun əmri ilə paytaxt Qroznıda kişilər və qadınlar üçün ayrıca xidmət göstərən aptek açılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Moskov Tayms” məlumat yayıb.



Məlumatda o da qeyd olunur ki, ənənəvi fəaliyyət göstərən 50 aptek bağlanıb.

R.Kadırov bildirib ki, onlar lisenziyasız fəaliyyət göstərib və saxta dərmanların yayılması təhlükəsi yaradıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.