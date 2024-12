Təbrizdə güneyli fəallar həbs edilib.

Metbuat.az "MOUZE" teleqram kanalına istinadən xəbər verir ki, bu gün SEPAH-ın kəşfiyyat qüvvələri Güney azərbaycanlı milli fəal Əli Radməneşin evinə basqın edib və o, evində olmadığı üçün oğlu Nima Radməneşi saxlayıblar.

Bundan əlavə, təhlükəsizlik qüvvələri Güney Azərbaycanın milli fəalı Hüseyn İsmayılzadənin Təbrizdəki evinə basqın edərək ələ keçirib və naməlum yerə aparıblar.

