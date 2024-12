Cənubi Koreyanın prezidenti bu tarixdə dindiriləcək

Xüsusi müstəntiqlər qrupu Cənubi Koreyanın səlahiyyətlərindən kənarlaşdırılmış Prezidenti Yon Sok Yolu dekabrın 18-də dindirməyə çağırmağı planlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Yonhap” agentliyi məlumat yayıb.

Dekabrın 14-də parlament hərbi vəziyyətin tətbiqi ilə əlaqədar Yun Sok Yola qarşı impiçment elan edib və bu, onun səlahiyyətlərinin dayandırılması ilə nəticələnib. İndi Konstitusiya Məhkəməsi impiçmentin təsdiqlənməsi və ya vəzifəsinə bərpa olunması barədə qərar verməlidir.

Yun Sok Yol konstitusiya quruluşunu devirmək üçün fitnə-fəsad törətməkdə şübhəli bilinir.

