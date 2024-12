Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin rəis müavini general-mayor Raul Zeynalov vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə müvafiq əmr imzalanıb.

Qeyd edək ki, R.Zeynalova 2021-ci ildə 39 yaşında general rütbəsi verilmişdi.

