​Azərbaycanda nəyə çox pul xərclənir: İçkiyə, siqaretə, yoxsa təhsilə?

Bu ilin ilk 9 ayı ərzində Azərbaycanda alkoqollu içkilərə və tütün məmulatlarına (siqaret) ayda adambaşına orta hesabla 9 manat 40 qəpik xərclənib.

Metbuat.az yeniavaz.com-a istinadən bildirir ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə alkoqollu içkilərə və siqaretə xərclənən adambaşına düşən vəsait 9,3% və ya 80 qəpik artıb.

Qeyd edək ki, bu ilin ilk 9 ayı ərzində Azərbaycanda alkoqollu içkilərə ayda adambaşına orta hesabla 2 manat 13 qəpik, siqaretə isə 7 manat 27 qəpik xərclənib.

Məlumat üçün onu da bildirək ki, eyni dövürdə - bu ilin ilk 9 ayı ərzində Azərbaycanda adambaşına düşən orta aylıq təhsil xərcləri 6 manat 27 qəpik olub və bir il əvvəl ilə müqayisədə 4,5% və 27 qəpik artıb.

Azərbaycanda alkoqollu içkilərə və siqaretə, həmçinin təhsilə sərf olunan adambaşına düşən orta aylıq vəsait aşağıdakı kimi olub:

