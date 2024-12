Ronaldo yeni "oyuncağı" üçün 73 milyon ödədi

Karyerasını Səudiyyə Ərəbistanında davam etdirən Kriştiano Ronaldo şəxsi həyatı ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ronaldo özünə təyyarə alıb. Dünyanın ən çox qazanan idmançısı olan Kriştiano Ronaldonun aldığı yeni təyyarənin qiyməti 73 milyon dollardır. Eksteryeri karbon lifli olan reaktiv təyyarə 19 nəfərlikdir. Məlumata görə, Ronaldo eyni zamanda köhnə təyyarəsini satışa çıxarıb. Ronaldonun satışa çıxardığı Gulfstream G200 markalı təyyarəsini almaq istəyən istəyən isə 20 milyon sterlinq ödəməlidir.

