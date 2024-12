Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 2 fiziki şəxsə sığorta agenti və 1 fiziki şəxsə sığorta brokeri fəaliyyətinə verdiyi lisenziyaların qüvvəsini 1 ay müddətinə dayandırıb.

Bu barədə Metbuat.az AMB-yə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bu qərar dekabrın 16-da “Sığorta fəaliyyəti haqqında” qanuna uyğun olaraq qəbul edilib. Lisenziyaların qüvvəsi müvafiq hesabat təqdim edilmədiyi üçün dayandırılıb.

