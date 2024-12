​“Qalatasaray”da ulduz futbolçu ilə bağlı böhran - Heyətdən qovuldu

“Qalatasaray”da Hakim Ziyeçlə bağlı böhran baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu “Trabzonspor” matçında heyətdə olmayıb. Məlumata görə, Hakim Ziyeç “Qalatasaray”ın idman mərkəzinə də gəlməyib. Bildirilir ki, mövsümün əvvəlində 1+1 illik müqavilə ilə "Qalatasaray"a imza atan Hakim Ziyeç komandada nüfuzdan düşüb. Mərakeşli futbolçunun mövsümün fasiləsində başqa kluba transfer ola biləcəyi deyilir. “TRT Spor”un xəbərinə görə, “Qalatasaray” klubu “Trabzonspor” matçında heyətdə olmayacağı barədə futbolçuya məlumat verib. Bundan sonra futbolçu idmana gəlməyib.

Qeyd edək ki, bu mövsüm 11 matçda meydana çıxan və 320 dəqiqə oynayan Ziyeç 1 məhsuldar ötürmə edib.

