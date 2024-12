Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Qazaxıstanda baş vermiş təyyarə qəzası ilə bağlı başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin “X” hesabında məlumat yayılıb.

Məlumatda qəzada həyatını itirənlərə Allahdan rəhmət, yaxınlarına başsağlığı, yaralılara isə tezliklə şəfa dilənib.

“Azərbaycanlı və qazaxıstanlı qardaşlara hər cür lazımi dəstək veriləcək”, - deyə vurğulanıb.

