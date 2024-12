Ötəngünkü təyyarə qəzasında həlak olan 7 nəfərin şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib.

Metbuat.az yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan FHN məlumat yayıb.

Şəxsiyyəti müəyyənləşdirilənlər arasındahHəlak olanlar arasında ekipaj üzvləri - pilotlar İqor Kşnyakin və Aleksandr Kalyaninov, həmçinin stüardessa Hökümə Əliyeva da var.

Qeyd edək ki, stüard Zülfüqar Əsadov və stüardessa Aydan Rəhimli isə qəzadan sağ çıxıb.

