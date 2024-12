Mülki əhalinin bombalama əmrini rədd etdi - Qəhrəman elan edildi

Suriyanın Həma şəhərində 1982-ci ildə Baas rejiminin mülki əhalini bombalamaq əmrinə tabe olmadığı həbs edilən pilot Ragid Tatariyə şərəf hədiyyəsi verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 43 ildir həbsdə olan pilot Əsəd rejiminin devrilməsi ilə sərbəst buraxılıb. Həmadakı məsciddə cümə namazından sonra məscid imamı şəhər əhalisi adından suriyalı pilot Tatariyə qızıl naxışlı qılınc hədiyyə edib. Bu barədə Suriyalı fəallar paylaşım ediblər. Məscidin imamı Şeyx Muaz Reydan bildirib ki, onun Tatariyə təqdim etdiyi hədiyyə həyatının yarıdan çoxunu rejimin zindanlarında keçirməsinin simvolik hədiyyəsidir.

Qeyd edək ki, Tatari Hafiz Əsədin dövründə Həma şəhərində mülki əhalinin bombalanması əmrini rədd edib.

