ANAMA əməkdaşının evdən meyiti tapıldı

Qazaxda zəhərlənmə faktı qeydə alınıb.

Metbuat.az APA-a istinadla xəbər verir ki, hadisə rayonun Nəriman Nərimanov qəsəbəsində qeydə alınıb.

Belə ki, 1981-ci il təvəllüdlü V.Yaqubov yaşadığı evin vanna otağından zəhərlənib. Onun meyiti yaxınları tərəfindın aşkarlanıb.

Meyit müayinə olunmaq üçün aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qeyd edək ki dəm qazından boğularaq ölən V.Yaqubov Ağdam rayon sakinidir.

Onun Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) əməkdaşı olduğu bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.