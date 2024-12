Bu ölkədə tornado ölümə səbəb oldu

Texas və Missisipi ştatlarını cənginə alan silsilə tornadolar nəticəsində 2 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, bu məlumatı Texas ştatının meteorologiya xidməti təsdiqləyib.

Milli Meteorologiya Xidmətinin şiddətli fırtınaların izlənmə sistemi fırtınanın şərqə doğru – Alabamadan Corciyaya doğru hərəkət etdiyini qeydə alıb. Agentlik Corciya ştatının qərbində və Florida ştatının şimal-qərbində, o cümlədən Meksika körfəzi istiqamətində tornado və şiddətli tufanlar barədə xəbərdarlıq edib.

Qeyd olunur ki, Liverpul (Texas) bölgəsində 1 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb. Digər şəxs isə Missisipi ştatında ölüb, orada 2 nəfər yaralanıb. Bazar günü səhər 80 minə yaxın ştat sakini işıqsız qalıb.

Fövqəladə Hallar Agentliyi şənbə günü rəsmi zərər hesabatı təqdim etməyib. Agentliyin sözçüsü Melari Uayt qurumun bütün diqqətini insanların təhlükəsizliyini təmin etməyə və itkin düşən insanları tapmağa yönəltdiyini açıqlayıb.

