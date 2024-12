Bakı-Aktau istiqamətində uçuş həyata keçirən "Gulfstream" tipli təyyarə uğurlu eniş etdikdən sonra təyyarənin yerdə idarəolunması zamanı göyərtəsində texniki nasazlıqla bağlı işarə siqnalı işə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-dən(AZAL) məlumat verilib.

Bildirilib ki, pilotlar təyyarənin sistemini yeniləyib və məlum olub ki, təyyarədə heç bir texniki nasazlıq yoxdur və təyyarə uçuşa hazırdır.

Təyyarədə sərnişin olmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.