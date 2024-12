"Real"ı istədiyi deyilən Zidan qərarını verdi

"Real"ın keçmiş baş məşqçisi Zinəddin Zidan karyerası ilə bağlı qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zidan yalnız Fransa millisində işləmək istəyir. Məlumata görə, hazırda Madriddə yaşayan Zidan Fransanın Futbol Federasiyasından təklif gözləyir. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Zidanın yalnız “Real Madrid” və ya Fransa millisinin təklifini qəbul edəcəyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi. Fransa ötən il Didye Deşamla 3 illik yeni müqavilə imzalayıb.

Zidanın PSJ, “Bavariya”, “Juventus” və “Mançester Yunayted” də daxil olmaqla Avropanın bir neçə klubundan təklif aldığı irəli sürülmüşdü. Məlumata görə, o, bu təkliflərin heç birini qəbul etməyib.

