Husilər ABŞ PUA-sını sıradan çıxardı

Yəməndəki husilər ABŞ-a məxsus MQ-9 pilotsuz uçuş aparatını zərərsizləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə husilərin hərbi sözçüsü Yəhya Seri məlumat verib. Məlumata görə, PUA Marib vilayətinin hava məkanında zərərsizləşdirilib. PUA-nın yerli istehsal olan yer-hava raketi ilə hədəfə alındığı bildirilib.

Husilərin məlumatına görə, Qəzza zolağında HƏMAS-a verilən dəstək çərçivəsində zərərsizləşdirilən MQ-9 tipli PUA-ların sayı 14-ə yüksəlib. Seri, Fələstin xalqına dəstəyini davam etdirəcəklərini bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.