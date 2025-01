İtaliya Superkubokunda finala yüksələn ilk komanda bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarımfinalda "İnter" və "Atalanta" üz-üzə gəlib. Görüş Milan təmsilçisinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

"İnter"in heyətində hər iki qolu Denzel Dumfries vurub.

Yarımfinalın digər oyununda "Yuventus" və " Milan" komandaları qarşılaşacaq. Matç bu gün Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

