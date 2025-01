Yer kürəsində zəif maqnit qasırğası başlayıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə “Fobos” hava mərkəzinin aparıcı mütəxəssisi Mixail Leus bildirib.

“Bu səhər planetimizdə G1 sinifli zəif maqnit qasırğası başlayıb. 8 saat 50 dəqiqədən sonra geomaqnit sahəsinin pozulma səviyyəsini əks etdirən Kp indeksi 5 vahidə çatıb”, - o deyib.

Sinoptikin sözlərinə görə, gün ərzində geomaqnit sahəsinin əsasən bir qədər pozulacağı, qısamüddətli zəif maqnit qasırğaları gözlənilir.

