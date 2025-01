​Bu 5 qidanı acqarına yemək təhlükəlidir

Qarın ağrısı və mədə-bağırsaq traktının problemləri əsasən səhər yeməyi üçün yanlış seçimin nəticəsidir.

Metbuat.az lent.az-a istinadla acqarına yeyiləndə zərər verən qidaları təqdim edir:

Turşuluğu artıran qidalar

Qəhvə, şirniyyatlar, konservlər, kolbasa - bütün bu qidalar mədədə artıq turşu istehsalını stimullaşdırır ki, bu da kramplara, ürək yanmasına və qastritə səbəb ola bilər. Qastrit və ya xora kimi əvvəlcədən mövcud olan mədə-bağırsaq xəstəlikləri olan insanlar üçün bu qidaları acqarına yemək vəziyyəti daha da pisləşdirə bilər.

Meyvələr

Turşu və şəkərlə zəngin olan meyvələr (məsələn, alma və ya portağal) səhər yeməyi üçün də uyğun deyil. Onlar qan şəkərinin və insulinin kəskin sıçrayışına, həmçinin mədə mukozasının qıcıqlanmasına səbəb ola bilər. Dietoloqlar qlükoza səviyyəsini aşağı salmaq və özünüzü tox hiss etmək üçün meyvələri pendir və ya qatıq kimi protein qidaları ilə birləşdirməyi məsləhət görürlər.

Acılı yemək

Çox ədviyyatlı qidalar acqarına daha təhlükəlidir, çünki onlar mədənin divarlarını qıcıqlandıra bilər. Mədə mukozasında qoruyucu təbəqə yaradan süd məhsullarından sonra ədviyyatlı yeməklər yemək daha yaxşıdır.

Çörək və desertlər

Mağazada satın alınan tortlar, xəmir məmulatları və digər bişmiş məmulatların tərkibində çox vaxt rənglər, emulqatorlar, stabilizatorlar və ədviyyatlar kimi əlavələr olur. Hətta evdə hazırlanmış bişmiş məmulatların tərkibində çox vaxt mədədə qıcıq yarada bilən maddələr, məsələn, marqarin və ya quru xəmir qarışıqları olur. Bu cür məhsulları acqarına yemək qastrit və digər mədə-bağırsaq xəstəliklərinin kəskinləşməsinə səbəb ola bilər.

Qəlyanaltılar və krakerlər

Krakerlər, çipslər, quru məhsullar və digər qəlyanaltılar qan şəkərində kəskin sıçrayışa səbəb olan sürətli karbohidratlarla doludur. Lakin onların tərkibində qlükoza emalını ləngidə bilən zülallar və vitaminlər yoxdur. Əvəzində, qida maddələri və dolğunluq hissini təmin etmək üçün hinduşka və ya toyuq ilə tam taxıl çörəyində sendviç yeyin.

Səhər mədənin qidaya ən həssas olduğu vaxtdır. Narahatlığın qarşısını almaq və mədə-bağırsaq sağlamlığınızı qorumaq üçün zülallar, kompleks karbohidratlar və sağlam yağlar olan balanslaşdırılmış yeməklər seçin.

