Abxaziyada ev yanıb, 5 uşaq ölüb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Qalsk rayonunun Papınırxua kəndində baş verib.

Uşaqlarla evdə tək olan nənə sobanı yandırmaq istəyərkən dizel və benzin olan qabları qarışıq salıb. Sobaya benzin tökülməsi yanğına yol açıb. Ağacdan olan evi ani məqamda alov bürüyüb və həmin vaxt yatmış vəziyyətdə olan uşaqları xilas etmək mümkün olmayıb.

Uşaqların ən kiçiyinin 1,5 yaşı, ən böyüyünün 8 yaşı var.

