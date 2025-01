​Bu şəhər və rayonlara dövlət büdcəsindən pul ayrılmadı - VİDEO

Azərbaycanın 62 şəhər və rayonu xərclərini öz gəlirləri hesabına təmin edəcək.

Metbuat.az-ın Xezerxeber.az-a istinadən məlumatına görə, Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin üzvü millət vəkili Vüqar Bayramov deyir ki, Xankəndi şəhəri, Ağdərə, Laçın və Zəngilan rayonları əlavə olunmaqla xərclərini dövlət büdcəsindən maliyyə yardımı almadan öz gəlirləri hesabına təmin edən rayonların sayı artır.

Millət vəkili bildirib ki, dövlət büdcəsindən 5 rayona isə vəsait ayrılıb.

Rayonlara ayrılan vəsaitin həcmi isə 5 milyon manatdan çoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.