Mövsüm ərzində edə bilmədiyini bir oyunda etdi

İspaniya Kral Kubokunda növbəti oyun keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mineyra" klubu “Real Madrid”i qəbul edib. Baş məşqçi Karlo Ançelotti heyətdə dəyişiklik edib. Əsas heyətin bir sıra oyunçularına istirahət verilib. Hücum xəttində Brahim Diaz, Endrik və Arda Güler yer alıb. Arda ona verilən şansı yaxşı dəyərləndirib. Futbolçu “Real”ın 5-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşan matçda iki qola imza atıb. Arda 28 və 88-ci dəqiqələrdə fərqlənib. Bununla da futbolçu bu mövsüm İspaniya Kral Kubokunda ilk qollarına imza atıb.

Qeyd edək ki, Arda Güler bu mövsüm La Liqada 1 qol və 1 məhsuldar ötürməyə imza atıb.

