Salyanda kişi qətlə yetirilib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, rayonun Yeni Uluxanlı kəndində itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 41 yaşlı Röyal Hüseynovun həyat yoldaşı tərəfindən öldürülməsi polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilib.

Məlum olub ki, 1986-cı il təvəllüdlü Mətanət Hüseynova həyat yoldaşını ov tüfəngi ilə qətlə yetirdikdən sonra izi itirmək üçün cəsədi hissələrlə kanala atıb.

Araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.