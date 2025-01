“Unibank” kartları ilə ödəniş edin, yüksək keşbek qazanın

İndi ödənişlərinizi Unibank kartınızla edib, yüksək gəlir qazana bilərsiniz. Çünki Unibank kartlarında keşbek funksiyası bərpa olunub. Etdiyiniz ödənişlərə keşbek hesablanması üçün bu funksiyanı UBank mobil əlavəsindən (https://www.youtube.com/shorts/UB1UkrwOgW0) aktivləşdirmək mütləqdir. Funksiya aktivləşdirilmədiyi halda, etdiyiniz ödənişlərə keşbek hesablanmır.

Yanvar ayı ərzində Unibank kartları ilə etdiyiniz ödənişlərin 7 %-dək hissəsi kartınıza geri qayıdacaq. Aşağıda bu ay ərzində ödənişlərinizdə keşbek qazanmaq imkanı verən partnyorların siyahısı verilib:

Azpetrol- 7 %

Araz Market- 5 %

Trendyol- 5 %

Restoranlar- 2%

Digər- 0.5 %

Unibank kartı istifadəçilərini növbəti aylarda keşbeklə bağlı başqa yeniliklər də gözləyir.

“Unibank”ın UCard, Visa Platinum, Visa Infinite, Mastercard Black Edition, Digital card və Albalı kartları keşbek qazandırır. Əgər hələ də Unibank kartınız yoxdursa, sizə yaxın filiala yaxınlaşaraq, elə yerindəcə, çox rahat şəkildə və pulsuz UCard multivalyutalı kartına sahib ola bilərsiniz.

Unibank- Sənin Bankın!

