Salah İspaniya nəhəngində oynamaq istəyir

Bu mövsüm karyerasının ən parlaq dövrlərindən birini keçirən Məhəmməd Salah karyerasını İspaniyada davam etdirə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Salah "Liverpul"la mövsümün sonunda yekunlaşacaq müqaviləsini hələlik uzatmayıb. Məlumata görə, futbolçuya Səudiyyə Ərəbistanı klublarından fantastik təkliflər var. “Fichajes”dərc edilən xəbərə görə, Salah İspaniyada futbol oynamaq istəyir. Ulduz futbolçu “Barselona” və ya “Real Madrid”də forma geyinməyi xəyal edir. Salahın “Real Madrid”in transfer siyahısında olduğu irəli sürülür. “Barselona”da onun xidmətində maraqlı ola bilər.

Qeyd edək ki, Salah bu mövsüm "Liverpul"un heyətində 27 oyunda 21 qol vurub, 17 məhsuldar ötürmə edib.

