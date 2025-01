Moskva-İrəvan reysini həyata keçirən təyyarə Mahaçqalada məcburi eniş edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Sputnik Armenia"ya Ermənistan Mülki Aviasiya Komitəsinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

Məlumata görə, Mahaçqalada məcburi eniş edən "Aeroflot" təyyarəsi artıq İrəvana uçur.

Rusiya mətbuatının məlumatına görə, təyyarənin yanacağı bitib və ekipaj Dağıstanın paytaxtına təcili eniş etmək qərarına gəlib.

Aviaşirkət hələlik heç bir açıqlama verməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.