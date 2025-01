Azərbaycanın futzal üzrə FİFA referisi Əli Cəbrayılov təyinat alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Futzal Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, o, AVRO-2026-nın əsas mərhələsində fevralın 1-də keçiriləcək Danimarka – Qazaxıstan matçında 3-cü hakim funksiyasını yerinə yetirəcək.

Birinci və ikinci referi müvafiq olaraq slovaklar - Rastislav Behancin və Martin Matula olacaq. Hakim-inspektor İqor Baboviç (İsveç), UEFA nümayəndəsi Yirki Filppudur (Finlandiya).

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.