Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30-cu ildönümü münasibətilə Uruqvay xalqını və hökumətini təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla əlaqədar XİN-in rəsmi tviter səhifəsində paylaşım olunub.

Qeyd edək ki, bu il tərəflər arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30-cu ildönümü tamam olur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.