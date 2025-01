İmişli rayonunda ictimai yerdə törətdikləri xuliqanlıq hərəkətlərinə görə bir qrup şəxs həbs edilib.

DİN-in Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a bildirilib ki, başlanmış cinayət işi ilə əlaqədar istintaq olunan şəxslər vəkillə təmin olunub.

İstintaqın obyektiv aparılması üçün qanunamüvafiq tədbirlər görülür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.