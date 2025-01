​Biləsuvarda avtomobil kanala düşdü

"Mercedes" markalı avtomobil kanala aşıb, 2 nəfər xəsarət alıb.

Metbuat.az APA-ya istinadla xəvər verir ki, hadisə Biləsuvar rayonun giriş hissəsində, yolayrıcında baş verib.

Bakı şəhər sakini İslam Vidadi oğlu Hüseynov "Mercedes-190" markalı minik avtomobili ilə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib. Nəqliyyat vasitəsi yol kənarındakı kanala aşıb.

Qəza nəticəsində avtomobildə olan sərnişinlər Nigar İxtiyar qızı Hüseynova və Məmmədhəsən Əhmədağa oğlu Mirzəyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya çatdırılıblar.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.