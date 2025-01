​İranla Rusiya bu barədə razılaşdı

İran və Rusiya, imzalanmış hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq müqaviləsinə əsasən, ölkələrdən birinə hücum zamanı təcavüzkarlara kömək edə biləcək proseslərdə iştirak etməmək öhdəliyi götürüblər.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran Prezidenti Məsud Pezeşkian rusiyalı jurnalist Vladimir Solovyova müsahibəsində bildirib.

“Əgər digər dövlətlər bizim ölkələrimizə hücum edərsə, müqavilədə qeyd olunanlara əsasən, biz heç bir halda təcavüzkarlara kömək edən proseslərdə iştirak etməmək öhdəliyi götürürük”, – o bildirib.

İkitərəfli müdafiə əməkdaşlığının formaları ilə bağlı suala cavab verən Pezeşkian qeyd edib ki, razılaşmalar makrosəviyyədə mövcuddur və təfərrüatlar gələcək proseslərlə müəyyən ediləcək.

“Ümumi konsepsiya sonradan praktiki planların hazırlanması üçün lazımdır”, – o vurğulayıb.

